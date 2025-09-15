Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 72,76% голосов после подсчета более 26% бюллетеней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн (выдвинут "Единой Россией") лидирует на выборах руководителя региона с 72,76% голосов после пересчета 26,22% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 10,02% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,67% голосов.

На четвертом месте - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,22% голосов и на пятом - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,22% голосов.

Выборы главы Коми проводили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. В бюллетене на выборах было пять фамилий: Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России в Коми"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").

Прежний глава региона Владимир Уйба объявил о своей отставке в ноябре 2024 года. Регион в статусе врио возглавил Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью.