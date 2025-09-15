Поиск

Гольдштейн лидирует на выборах главы Коми с 72,76% голосов после подсчета более 26% бюллетеней

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности главы Коми Ростислав Гольдштейн (выдвинут "Единой Россией") лидирует на выборах руководителя региона с 72,76% голосов после пересчета 26,22% бюллетеней, следует из данных ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, на втором месте - Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 10,02% голосов, на третьем - Александр Касьяненко ("Коммунисты России") с 8,67% голосов.

На четвертом месте - Сергей Каргинов (ЛДПР) с 5,22% голосов и на пятом - Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива") с 2,22% голосов.

Выборы главы Коми проводили в течение трех дней с 12 по 14 сентября. В бюллетене на выборах было пять фамилий: Ростислав Гольдштейн ("Единая Россия"), Сергей Каргинов (ЛДПР), Александр Касьяненко ("Коммунисты России в Коми"), Татьяна Саладина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива").

Прежний глава региона Владимир Уйба объявил о своей отставке в ноябре 2024 года. Регион в статусе врио возглавил Гольдштейн, который ранее руководил Еврейской автономной областью.

Ростислав Гольдштейн Коми
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шойгу сообщил, что Россия намерена развивать ВТС с Ираком

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Шойгу заявил, что российские энергокомпании инвестировали в экономику Ирака свыше $20 млрд

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Итоговая явка на платформе ДЭГ составила 90,54%

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

Что произошло за день: воскресенье, 14 сентября

Полиция заявила о десяти попытках терактов с применением БПЛА на избирательных участках

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7160 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2391 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов212 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });