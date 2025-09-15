Поиск

Костюк побеждает на выборах губернатора ЕАО с 83,02% голосов после подсчета 100% протоколов

Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк от "Единой России" побеждает на выборах губернатора региона с 83,02% голосов по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

На втором месте Василий Гладких (ЛДПР) с 7,33% голосов, на третьем - Александр Щербина из КПРФ (4,91% голосов). На четвертом месте - кандидат от "Коммунистов России" Александр Крупский (3,01% голосов).

Борьбу за пост главы региона вели четыре кандидата: врио губернатора Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких, выдвинутый ЛДПР, Александр Крупский от партии "Коммунисты России" и Александр Щербина от КПРФ.

Костюк была назначена врио губернатора ЕАО в ноябре 2024 года после назначен бывшего главы ЕАО Ростислава Гольдштейна врио главы Республики Коми.

В ЕАО работали 160 участков для голосования. Численность избирателей в регионе составляет около 117 тыс. человек.

С 4 по 11 сентября досрочно проголосовать смогли жители ЕАО, находящиеся в зоне СВО. Экстерриториальные избирательные участки были открыты на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Также 14 экстерриториальных избирательных участков открывали в разных районах Москвы.

Мария Костюк Еврейская автономная область
Действующие главы регионов лидируют во всех субъектах РФ, где прошли выборы

Солодов побеждает на выборах в Камчатском крае с 62,97% голосов после подсчета 100% протоколов

Дрозденко набирает 77,99% в Ленинградской области по итогам обработки 1,24% протоколов

Слюсарь набирает 93,79% в Ростовской области после обработки 0,63% протоколов

МВД России не зафиксировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов

