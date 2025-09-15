Поиск

Украинский радар и ангары с боевой техникой противника уничтожены в Днепропетровской области

В Харьковской области поражён склад боеприпасов ВСУ

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Радиолокационная станция (РЛС) вооружённых сил Украины, которая применялась противником для обнаружения воздушных целей и наведения средств ПВО, уничтожена в Днепропетровской области ударом барражирующего боеприпаса "Ланцет", сообщает Министерство обороны РФ.

"В Днепропетровской области расчёт разведывательного БПЛА "Суперкам" группировки войск "Восток" в ходе ведения разведки выявил работу РЛС ВСУ. После передачи точных координат по объекту отработал расчёт барражирующего боеприпаса "Ланцет". Оператор поразил цель, прямое попадание привело к полному уничтожению РЛС противника", - сказано в сообщении Минобороны.

По его сведениям, в районе населённого пункта Берёзовое Днепропетровской области артиллеристами группировки "Восток" уничтожен район сосредоточения противника с укрытой в ангарах боевой техникой противника.

"После передачи координат артиллерийские расчёты самоходных гаубиц "Мста-С" нанесли серию прицельных ударов осколочно-фугасными боеприпасами. Прямыми попаданиями ангары с техникой и живой силой противника были уничтожены", - информирует ведомство.

Сообщается также, что в Харьковской области ударным беспилотником уничтожен склад боеприпасов ВСУ, в котором хранились снаряды для артиллерийских орудий и взрывчатые вещества для производства мин и снарядов к БПЛА.

"Также расчёты беспилотников поразили несколько транспортных средств ВСУ, задействованных в ротации украинских подразделений, уничтожили пункт управления БПЛА с площадкой для взлёта гексокоптеров", - говорится в сообщении.

Эти задачи выполнили военнослужащие из состава группировки войск "Запад", информирует Минобороны.

Ведомство в понедельник распространило кадры данных ударов по объектам противника в Днепропетровской и Харьковской областях.

Днепропетровская область Украина Минобороны РФ
