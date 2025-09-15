Шесть беспилотников ВСУ перехватили за ночь над Белгородской областью

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на понедельник перехватили и уничтожили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства.

Ранее военное ведомство сообщало, что с 12:00 до 16:00 мск воскресенья над территорией Белгородской области были уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа.