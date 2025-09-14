Российские средства ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Белгородской областью

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО с 12:00 до 16:00 мск воскресенья уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны РФ.

Ранее военное ведомство сообщало, что с 08:30 до 12:00 перехвачены и уничтожены 18 украинских БПЛА над тремя регионами России. По его данным, 13 дронов были нейтрализованы над Белгородской областью, четыре - над Курской областью и один - над Нижегородской областью.

В период с 08:00 до 08:30, как заявляли в Минобороны, дежурные средства ПВО уничтожили пять дронов ВСУ. Отмечалось, что три беспилотника были поражены над территорией Курской области, под одному - над территориями Рязанской и Нижегородской областей.