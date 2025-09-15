Патрушев обсудил с министром обороны Вьетнама военно-морское сотрудничество

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита во Вьетнам провел встречу с министром национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам Фан Ван Зянгом.

"Убежден, что у Москвы и Ханоя имеются огромные перспективы в дальнейшем развитии сотрудничества, направленного на укрепление военно-морского потенциала наших стран", - заявил Патрушев на встрече вьетнамским министром.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в области национальной морской политики, а также поддержания международного правого режима деятельности в Мировом океане. Они также обсудили вопросы военно-морского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, заходов кораблей в порты сторон, организацию военно-морское образования, сообщили в Морской коллегии РФ.

Отдельное внимание уделено военно-техническому сотрудничеству в морской сфере, а также в смежных областях.

15-18 сентября Патрушев в Ханое и Вунгтау проведет переговоры по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. Отдельный акцент будет сделан на взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.