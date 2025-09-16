Оверчук предложил Каиру вернуться к переговорам о ЗСТ между ЕАЭС и Египтом

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Египет должны проанализировать, почему приостановились переговоры о создании зоны свободной торговли и вернуться в обсуждению этого вопроса. К этому призвал вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на российско-египетской конференции в Каире.

"Мы предлагаем вернуться к вопросу соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и арабской республикой Египет. Переговоры шли, нужно посмотреть, что с ними произошло, и что нужно здесь вместе сделать для того, чтобы максимально убрать барьеры в нашей взаимной торговле и сделать, создать действительно удобные условия для бизнеса", - сказал он.

Ранее во вторник Оверчук провел встречи с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули, вице-премьером по промышленному развитию, министром промышленности и транспорта Египта Кямелем Вазиром и министром инвестиций и внешней торговли страны Хасаном Хатыбом.

Высший евразийский экономический совет одобрил проведение переговоров с Египтом о создании зоны свободной торговли ещё в 2016 году. Первый раунд переговоров состоялся в начале 2019 года. Всего по состоянию на конец 2024 года, как отмечали в ЕЭК, было проведено шесть переговорных раундов. В конце 2023 года министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев называл соглашение с Египтом амбициозным, указывая, что под обнуление пошлин должны подпасть более 95% поставляемых в страну товарных позиций. В 2024-2025 гг. о значимых подвижках в переговорах о ЗСТ не сообщалось.