Рябков обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг российско-белорусских учений

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков обвинил страны Запада в неадекватном восприятии российско-белорусских учений и назвал это фактором эскалации.

"Истерия и абсолютно неадекватное восприятие наших законных совместных с Белоруссией мероприятий в сфере укрепления безопасности, которая наблюдается на Западе уже на протяжении многих месяцев, причем безотносительно к разного рода эпизодам и инцидентам, в которых никто не хочет разбираться, а просто использует как предлог для дальнейшего нагнетания - всё вот это, это основной фактор эскалационный", - сказал Рябков журналистам.

Отвечая на вопрос об отработке применения ядерного оружия в ходе учений, Рябков отметил, что Москва и Минск придерживаются ответственного подхода к этой тематике.

"После того, как в основы госполитики в области ядерного сдерживания были внесены соответствующие изменения, после заявлений нашего руководства, я думаю, все всё понимают и видят, в том числе, максимально ответственный подход Москвы и Минска тоже к этой тематике", - сказал замминистра.

"Поэтому мы будем и дальше сталкиваться со злонамеренными спекуляциями в этой сфере, с попытками противопоставить реальные действия тому, что произносится, что фиксируется в документах", - сказал Рябков.

По его словам, Россия будет "спокойно разъяснять, в том числе и в предстоящие дни, когда в Нью-Йорке пройдет министерская неделя, сегмент высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи, и затем, когда состоятся заседания 1-го комитета Генеральной Ассамблеи, где вопросы контроля над вооружениями и нераспространения будут в центре". "Так что всему свое время и место", - сказал замминистра.

По словам Рябкова, "сценарий учений был изложен на соответствующих брифингах".

"Наши белорусские союзники пригласили наблюдателей из целого ряда государств. И, как я понимаю, на определенной фазе учений присутствовали также представители США, а также двух других натовских государств. Отработка применения тех или иных систем - это вопрос профессионалов. Я не хочу сейчас дальше нагнетать", - сказал замминистра.

Сергей Рябков МИД
