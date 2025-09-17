Штаб коалиционной группировки на учении "Запад-2025" завершил работу

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - После подведения итогов практических действий войск, принимавших участие в совместном стратегическом учении "Запад-2025" на полигоне "Мулино", завершил работу совместный штаб коалиционной группировки, сообщает Минобороны РФ во вторник.

"В состав коалиционной группировки войск были включены оперативные группы и воинские контингенты от вооруженных сил Народной Республики Бангладеш, Республики Беларусь, Республики Индия и Исламской Республики Иран. Также для работы в составе совместного штаба коалиционной группировки войск направили свои оперативные группы вооруженные силы трех государств - Буркина-Фасо, Конго и Мали", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "совместная операция коалиционной группировки войск в ходе учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области завершилась полным разгромом "противника".

Стратегическое учение "Запад-2025" состоялось с 12 по 16 сентября на территории России и Белоруссии, в Балтийском и Баренцевом морях.