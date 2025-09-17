Тела трех погибших в затонувшем вездеходе нашли в озере в Забайкалье

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тела трех человек обнаружила поисковая группа в озере Амудиса в Забайкальском крае, где в понедельник затонул вездеход с группой геологов, сообщает региональный главк МЧС России.

"По состоянию на 19:15 (13:15 по Москве) водолазами ГУ "Забайкалпожспас" извлечены тела трех погибших на озере в Каларском муниципальном округе. На сегодняшний день работы завершены", - говорится в сообщении.

Сводный отряд на вертолете Ми-8 вернулся в Чару. Тела погибших доставлены в районную больницу для опознания.

Тела еще двух человек, которые находились в вездеходе, водолазы планируют поднять в четверг.

Ранее сообщалось, что 15 сентября девять человек выехали из Чины на вездеходе. На борту находились геологи. В этот же день транспортное средство затонуло в озере Амудиса в 15 км от поселка Чина. Четыре из девяти человек смогли выбраться на берег, однако из-за отсутствия связи в районе происшествия они смогли сообщить о случившемся только во вторник, когда добрались до места базирования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).