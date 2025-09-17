Поиск

В Забайкалье ищут пропавших на озере пятерых геологов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями и сотрудниками полиции вылетел в Каларский округ Забайкальского края, где в озере Амудиса затонул вездеход и пропали пять геологов, сообщает региональный главк МЧС. Искать пропавших будут в том числе водолазы поисково-спасательной службы.

По версии МЧС, вездеход, в котором было девять геологов, съехал в воду 15 сентября. Четыре человека смогли выбраться из машины самостоятельно и на связь вышли 16 сентября. Остальных будут искать.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю находится в режиме повышенной готовности, ситуация находится на особом контроле чрезвычайного ведомства и губернатора региона Александра Осипова.

Вездеход затонул в 15 км от поселка Чина. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).

Забайкалье МЧС Каларский округ Амудиса Александр Осипов Забайкальский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" сменила главу "Башнефти"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

"Коммерсантъ" сообщил о намерении экс-гендиректора Red Wings купить группу "Волга-Днепр"

Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО в Уссурийске

Верховный суд определит правила расчета размера выплат потерпевшему в ДТП

Российские военные нейтрализовали за ночь восемь беспилотников ВСУ

Египет предложил расширить направления российского туризма

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Глава ЕК обсудила с Трампом усиление экономического давления на Россию

Что произошло за день: вторник, 16 сентября

Директора "МКД Эльбрус" арестовали по делу о гибели людей на канатке в КБР

Путин посетил полигон "Мулино" во время основного этапа учений "Запад-2025"

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7171 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2395 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });