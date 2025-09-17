В Забайкалье ищут пропавших на озере пятерых геологов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вертолет со спасателями и сотрудниками полиции вылетел в Каларский округ Забайкальского края, где в озере Амудиса затонул вездеход и пропали пять геологов, сообщает региональный главк МЧС. Искать пропавших будут в том числе водолазы поисково-спасательной службы.

По версии МЧС, вездеход, в котором было девять геологов, съехал в воду 15 сентября. Четыре человека смогли выбраться из машины самостоятельно и на связь вышли 16 сентября. Остальных будут искать.

ГУ МЧС по Забайкальскому краю находится в режиме повышенной готовности, ситуация находится на особом контроле чрезвычайного ведомства и губернатора региона Александра Осипова.

Вездеход затонул в 15 км от поселка Чина. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек).