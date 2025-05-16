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ЦБ заявил, что смена собственника не должна мешать исполнению обязательств по публичному долгу

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Смена структуры владения в компаниях-эмитентах по решениям судов не должна провоцировать ситуации, когда ущемляются права широкого круга инвесторов, считает Банк России.

В ходе конференции НАУФОР в пятницу глава ассоциации Алексей Тимофеев напомнил председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной о ряде кейсов, связанных с исками прокуратуры и вердиктами судов по ним. В частности, он упомянул дело "Соликамского магниевого завода", где решение не в пользу миноритариев недавно было частично отменено, кейс аэропорта "Домодедово", где суд санкционировал обслуживание облигаций, и нефтесервисной компании "Борец", который до сих пор не разрешился (НРД осуществляет выплату купонов только тем депонентам, в отношении которых судом и исполнительным документом не установлен запрет - ИФ). Глава НАУФОР поинтересовался, можно ли рассчитывать на более осторожное отношение правоохранительных органов к ситуациям, затрагивающим интересы широкого круга инвесторов.

"Наша позиция, как и прежде, заключается в том, что мы считаем, что законодательством установлены гарантии защиты прав добросовестных приобретателей ценных бумаг на организованных торгах, и они должны эффективно защищаться правоприменительной практикой. И только в этом случае может быть доверие инвесторов, мы об этом говорили с самого начала с вами. И без доверия ни о каком кратном росте капитализации рынка - эти задачи поставлены президентом - речь не идет. Наоборот, утрата доверия может вызвать отток капитала из российской экономики на зарубежные площадки, и никому это не нужно", - ответила Набиуллина.

По мнению ЦБ, изменений в законодательство для этого не требуется: все нормы уже прописаны, и регулятор надеется, что правоприменительная практика "будет соответствующей".

"Со своей стороны Банк России всегда публично высказывает свое отношение к вопросам защиты прав инвесторов, и в том числе, если есть процессуальные возможности - в качестве правовой позиции в суде, как это было в так называемом деле "Соликамского магниевого завода" (ЦБ участвует в рассмотрении иска в качестве третьей стороны и неоднократно публично заявлял свою позицию - ИФ). В отношении выплат по облигациям, запрета на выплаты по облигациям, мы считаем, что смена собственника не должна мешать исполнению обязательств по публичному долгу, ущемлять интересы большинства инвесторов", - заявила Набиуллина.

"Здесь, конечно, очень важно, чтобы были выработаны решения, которые позволили бы эмитентам исполнять свои обязательства, связанные с облигациями. Будем здесь делать все от нас зависящее", - заключила она.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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