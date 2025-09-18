Поиск

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку, его прошение удовлетворено, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее о том, что Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, сообщил РБК со ссылкой два источника.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что "прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту".

Источники агентства разошлись во мнении относительно дальнейшей карьеры Козака. Один из источников сказал, что его кандидатуру рассматривают на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, другой полагает, что он уйдет в бизнес.

Должность замглавы администрации президента Козак занимал с 2020 года, а до этого - с июня 2000 года по октябрь 2003 года. Затем до марта 2004 года он был первым замруководителя кремлевской администрации.

С весны 2004 года до начала 2020 года он занимал различные должности в правительстве - руководителя аппарата правительства, министра регионального развития, вице-премьера. В середине 2000-х Козак был полпредом президента в Южном федеральном округе, возглавлял набсовет Госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, а затем отвечал за проведение этих игр.

Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР. Он окончил юридический факультет ЛГУ, затем в Ленинграде работал в прокуратуре, с 1994 года работал в правительстве Петербурга, с лета 1999 года и до перехода в администрацию президента работал в аппарате федерального правительства.

Дмитрий Козак Ленинград Петербург Сочи Украина ЛГУ Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Набиуллина заявила, что фундаментально курс рубля может быть достаточно крепким

Путин внес кандидатуру Гуцана для консультаций по назначению генпрокурором РФ

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

"Интерфакс" и Минцифры Татарстана заключили соглашение об использовании цифровых технологий для борьбы с коррупцией и злоупотреблениями в сфере закупок

Глава Башкирии сообщил об атаке БПЛА на "Газпром нефтехим Салават"

Силуанов пообещал, что бюджет 2026-2028 будет способствовать смягчению ДКП

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

Банк России обяжет биржи внедрять меры против дестабилизации цен акций

"Газпром нефть" отложила ремонт Омского НПЗ ради стабилизации топливного рынка

Аэропорт Оренбурга ограничил работу

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении руководителя предприятия ОПК в Петербурге

Военная операция на Украине

43 украинских дрона нейтрализованы средствами ПВО за ночь над территорией РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });