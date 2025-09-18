Источник сообщил, что отставка Козака с поста замглавы администрации президента принята

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Замруководителя администрации президента Дмитрий Козак подал в отставку, его прошение удовлетворено, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее о том, что Козак на выходных написал заявление об уходе с поста замглавы администрации президента по собственному желанию, сообщил РБК со ссылкой два источника.

Собеседник "Интерфакса" сказал, что "прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту".

Источники агентства разошлись во мнении относительно дальнейшей карьеры Козака. Один из источников сказал, что его кандидатуру рассматривают на должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе, другой полагает, что он уйдет в бизнес.

Должность замглавы администрации президента Козак занимал с 2020 года, а до этого - с июня 2000 года по октябрь 2003 года. Затем до марта 2004 года он был первым замруководителя кремлевской администрации.

С весны 2004 года до начала 2020 года он занимал различные должности в правительстве - руководителя аппарата правительства, министра регионального развития, вице-премьера. В середине 2000-х Козак был полпредом президента в Южном федеральном округе, возглавлял набсовет Госкорпорации по строительству олимпийских объектов в Сочи, а затем отвечал за проведение этих игр.

Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР. Он окончил юридический факультет ЛГУ, затем в Ленинграде работал в прокуратуре, с 1994 года работал в правительстве Петербурга, с лета 1999 года и до перехода в администрацию президента работал в аппарате федерального правительства.