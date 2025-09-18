Минобороны сообщило об ударах по объектам энергетики Украины, используемым ВСУ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли поражение объектам энергетики, используемым в интересах украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Удары нанесены также по местам хранения и цехам производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 142 районах, говорится в сводке.