Лавров заявил, что встрече Путина и Зеленского должна предшествовать реакция Украины на предложения РФ

По данным Москвы, Украина отвергла российские предложения

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Встрече президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна предшествовать реакция Киева на предложения Москвы, сделанные в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент (Путин) сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено", - сказал он в интервью программе "Большая игра" в эфире Первого канала.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, что означает, что встреча должна быть хорошо подготовлена, Лавров сказал: "мы должны получить реакцию на те предложения, которые мы продвигали, и на те подходы, которые в Анкоридже обсуждались".

"По нашим данным она (Украина - ИФ) это отвергла. Ей были переданы через Стивена Уиткоффа те соображения, которые американцы вынесли после Аляски, и которые отражали понимание первопричин и необходимость эти первопричины устранять. Они были отвергнуты", - сказал глава МИД РФ.

