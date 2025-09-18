Путин заявил, что переименование Волгограда в Сталинград должно решаться на уровне региона

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос переименования Волгограда в Сталинград должен решаться на региональном уровне местными жителями, заявил президент РФ Владимир Путин.

"О возвращении Волгограду имени Сталинград, ну, надо подумать, местные жители решают. Но в целом все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, надо иметь в виду и постараться это деполитизировать", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, реагируя на соответствующее предложение руководителя фракции КПРФ Геннадия Зюганова.

Он отметил, что много было проблем, связанных с репрессиями, и это нельзя выхолащивать и забывать. "Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне", - сказал президент РФ.

Он добавил: "Возвращение имени Сталинград городу сегодня Волгограду – это, прежде всего, конечно, должно решаться на региональном уровне. Но я понимаю логику того, что вы сказали".