Минфин РФ не планирует специнструментов для привлечения населения в госдолг

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ не видит смысла создавать какие-то специальные инструменты для привлечения населения в облигации федерального займа: заинтересованные граждане могут покупать и обычные рыночные ОФЗ, сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"По поводу привлечения граждан к финансированию бюджетного дефицита (...). Если граждане видят интерес в таких инструментах (ОФЗ - ИФ), они и сами придут. Каждую среду мы проводим аукционы, никакого запрета ни для каких типов инвесторов не существует, все могут обратиться и в брокерскую, в управляющую, куда угодно и купить облигации, если они этого хотят", - сказал он на сессии Московского финансового форума.

Замминистра напомнил, что Минфин уже экспериментировал несколько лет назад с ОФЗ для населения. "Но это все свелось к тому, что по сути предложили депозитный продукт, который размещался от одного до двух лет, его можно было изъять в любое время, и привлекли мы там пару десятков миллиардов рублей, и на этом эксперимент закончился", - сказал Колычев.

Он отметил, что пытаться инструментарием привлечь другой класс инвесторов, которые сейчас предпочитают размещать средства на депозитах, "это значит, что мы просто создадим депозит". "Мы такие облигации не хотим, мы хотим, чтобы облигации торговались, чтобы это был бенчмарк для корпоративных заемщиков, чтобы был рыночный инструмент", - сказал он.