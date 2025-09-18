Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы намерены уделить особое внимание вопросам повышения эффективности бюджетного рубля и производительности труда, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Считаем правильным уделить больше внимания вопросам повышения эффективности бюджетного рубля, а также производительности труда. Это все положительно скажется и на бюджете, и на экономике. Это та работа, которую мы планируем до конца осенней сессии делать вместе с нашими коллегами из правительства", - сказал Володин.

Также Володин охарактеризовал как ключевую для депутатов работу над проектом федерального бюджета на будущую трехлетку.

Встреча президента РФ с руководителями думских фракций и председателем палаты парламента состоялась в четверг.