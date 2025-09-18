Поиск

Жители Петропавловска-Камчатского ощутили семибалльное землетрясение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2, которое произошло в пятницу утром на восточном побережье Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 6:58 по местному времени (21:58 четверга по Москве), находился на в 93 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км под морским дном.

По инструментальным данным геофизиков, в разных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители местных населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. После этого у берегов Камчатки продолжаются афтершоки.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин освободил Козака от должности замглавы администрации президента РФ

Угроза цунами объявлена на Курилах после камчатского землетрясения

Угроза цунами объявлена на Камчатке после мощного землетрясения

Подозреваемые в подготовке к теракту арестованы в Петербурге

Что произошло за день: четверг, 18 сентября

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Госдума уделит особое внимание повышению эффективности бюджетного рубля

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Путин не видит проблемы в официальной продаже "красивых" номеров для автомобилей

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

Суд перевел из СИЗО под домашний арест главреда Baza Трифонова

В Минэкономразвития сообщили о выходе экономики РФ в фазу более умеренного роста

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства

Минфин надеется до конца года продать до пяти активов, изъятых в пользу государства
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7181 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2397 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });