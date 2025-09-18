Жители Петропавловска-Камчатского ощутили семибалльное землетрясение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,2, которое произошло в пятницу утром на восточном побережье Камчатки, сообщает региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения, зарегистрированного в 6:58 по местному времени (21:58 четверга по Москве), находился на в 93 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 123 км под морским дном.

По инструментальным данным геофизиков, в разных районах Петропавловска-Камчатского это землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

30 июля у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители местных населенных пунктов ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. После этого у берегов Камчатки продолжаются афтершоки.