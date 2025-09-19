Минобороны РФ заявило о взятии под контроль Муравки в ДНР

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило в пятницу, что под российский контроль перешло село Муравка в ДНР.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали активные наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобожден населенный пункт Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в недельной сводке российского военного ведомства.

По данным министерства обороны, в течение недели группировкой "Центр" нанесено поражение формированиям 22 украинских бригад и двух штурмовых полков.

"Противник потерял до 3 330 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий", - сказано в сообщении.

"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области", - сообщили в Минобороны РФ.

По его информации, нанесено поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и штурмового полка.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1 860 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 84 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и материальных средств", - сказали в ведомстве.