Уралец взыскал с "Аэрофлота" стоимость неиспользованных из-за коронавируса билетов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Чкаловский суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск мужчины, который потерял 148 тысяч рублей из-за неиспользованных билетов во время пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Житель Екатеринбурга в 2020 году купил билеты в Петербург и обратно у компании "Аэрофлот", заплатив почти 148 тысяч рублей. Полет не состоялся из-за пандемии.

Деньги за неиспользованные билеты возвращают по истечении трех лет с момента отправления рейса. Пассажир, выждав нужный срок, направил в "Аэрофлот" претензию с требованием вернуть деньги за билеты, однако получил отказ, говорится в сообщении.

Истец просил взыскать с "Аэрофлота" почти 282 тысячи рублей, включая стоимость билетов, неустойку за определенный период, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф.

Суд частично удовлетворил иск, взыскав с "Аэрофлота" 203 тысячи рублей за стоимость билетов, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда, а также присудил штраф в размере почти 102 тысяч рублей.

Ответчик оспорил решение, однако суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений.

Екатеринбург Петербург Аэрофлот коронавирус Чкаловский суд
