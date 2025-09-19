Поиск

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Признанное экстремистским и запрещенное в России "Международное движения сатанизма" внесено Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Перечень службы обновился в пятницу.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Верховный суд РФ в июле признал "Международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

О запрете идеологии сатанизма ранее неоднократно заявляли представители Русской православной церкви. Также этот вопрос активно обсуждался и в Государственной думе. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сатанизм необходимо рассматривать как непосредственную угрозу государственности.

