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Верховный суд признал сатанизм экстремистским движением и запретил его в РФ

Верховный суд признал сатанизм экстремистским движением и запретил его в РФ
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ по совместному иску Генпрокуратуры и Минюста признал экстремистским и запретил в России деятельность "Международного движения сатанизма", передает корреспондент "Интерфакса".

"Признать "Международное движение сатанизма" экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории Российской федерации", - огласил решение судья.Судебное заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

Несмотря на то, что решение суда не вступило в законную силу, оно, как отметил судья, подлежит немедленному исполнению. Таким образом, в РФ вводится запрет не только на деятельность, но и на пропаганду, формирование заинтересованности, вовлечения в движение.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что "движение основано на экстремистской идеологии, ненависти и вражде к традиционным религиозным конфессиям". "Его участники публично призывают к экстремизму, также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов и др." - сказали в надзорном ведомстве.

Последователи "придерживаются общих принципов сатанизма, используют единую символику и атрибутику, совершают оккультные обряды", считают в ведомстве.

"Концептуальную основу составляют издания, признанные экстремистскими материалами. Движение тесно связано с проявлениями радикального национализма и неонацизма", - добавили в Генпрокуратуре.

О необходимости запрета идеологии сатанизма ранее неоднократно заявляли представители РПЦ. Также этот вопрос активно обсуждался и в Государственной думе. По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, сатанизм необходимо рассматривать как непосредственную угрозу государственности.

Верховный суд РФ
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