Путин осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.

Выставка организована ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября.

На экспозиции представлены передовые реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

На выставке также особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене.

Президенту РФ представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги, к которым относится в том числе авиадвигатель ПД-35. Это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн.

"ОДК-Авиадвигатель" - российское конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех".

За 85 лет существования это конструкторское бюро разработало более 70 типов двигателей, из которых 41 тип производился серийно.

Разработанный этим КБ двигатель ПД-14 в 2018 году был сертифицирован, сейчас ведется его серийное производство на АО "ОДК-Пермские моторы". Что касается газотурбинных установок, с 1992 года конструкторским бюро созданы два семейства ГТУ для газоперекачивающих и энергоагрегатов. Сейчас серийно произведено более 1,3 тысячи газовых турбин промышленного назначения. Эти двигатели эксплуатируются в значимых проектах: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Энергия Пармы" и других.