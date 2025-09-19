Поиск

Путин осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения "Мотовилихинских заводов" осмотрел выставку перспективных образцов вооружения и военной техники.

Выставка организована ко Дню оружейника, который отмечается 19 сентября.

На экспозиции представлены передовые реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, артиллерийские заготовки для различных типов российских орудий, беспилотные системы и средства противодействия воздушным угрозам.

На выставке также особое внимание уделено демонстрации технологических достижений и инженерных решений, обеспечивающих превосходство российской оборонной промышленности на мировой арене.

Президенту РФ представили планы развития "ОДК-Авиадвигатель" и рассказали о создании критических технологий для авиадвигателестроения и программе создания двигателей большой тяги, к которым относится в том числе авиадвигатель ПД-35. Это базовый двигатель перспективного семейства турбореактивных двухконтурных двигателей в диапазоне тяги от 24 до 38 тонн.

"ОДК-Авиадвигатель" - российское конструкторское бюро-разработчик газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок (ГТУ) и электростанций на базе авиационных технологий. Входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех".

За 85 лет существования это конструкторское бюро разработало более 70 типов двигателей, из которых 41 тип производился серийно.

Разработанный этим КБ двигатель ПД-14 в 2018 году был сертифицирован, сейчас ведется его серийное производство на АО "ОДК-Пермские моторы". Что касается газотурбинных установок, с 1992 года конструкторским бюро созданы два семейства ГТУ для газоперекачивающих и энергоагрегатов. Сейчас серийно произведено более 1,3 тысячи газовых турбин промышленного назначения. Эти двигатели эксплуатируются в значимых проектах: "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Арктик СПГ 2", "Энергия Пармы" и других.

Владимир Путин Мотовилихинские заводы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Директор ИМБП РАН сообщил, что 10 мышей не пережили космический полет

Глава Чебоксар Доброхотов покинул свой пост

Под британские санкции попал бизнесмен Леван Васадзе

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Дизтопливо на бирже подорожало за неделю на 7,2%

Росфинмониторинг внес "Международное движение сатанизма" в перечень экстремистов

Курский суд начал слушания о хищении 152 млн рублей при возведении фортификаций

Перезапуск производства на бывшем заводе Toyota в Петербурге намечен на 2026 год

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

Росрыболовство назвало нецелесообразным ограничение срока эксплуатации судов по возрасту

"Пулково" заявил о взломе и ограничениях в работе сайта аэропорта

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек

Geely отзывает в РФ 17,7 тыс. седанов Emgrand для проверки топливных баков и их крышек
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7180 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2398 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России98 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ66 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });