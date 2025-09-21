Три дрона уничтожено над Черным морем в Севастополе

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о трех беспилотниках, сбитых над Черным морем в районе Севастопольской бухты и Качи.

"Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО продолжает отражать атаку БПЛА на Севастополь над морем в районе Севастопольской бухты, Качи. Уже сбито 3 БПЛА. По всем целям наши военные отрабатывают над морем. Но звуки от взрывных волн слышны в разных местах города", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Ранее губернатор сообщил об уничтожении воздушной цели над морской акваторией вблизи Севастополя.