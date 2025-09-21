Поиск

Силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Воздушная цель уничтожена средствами ПВО над Черным морем рядом с Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Громкие звуки, которые были слышны в городе - это силы ПВО уничтожили воздушную цель над морской акваторией вблизи Севастополя. По предварительной информации, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.

Военные продолжают работу по уничтожению воздушных целей, добавил он.

Михаил Развожаев Севастополь Черное море
