Осенний призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Государственная информационная система "Единый реестр воинского учета" будет задействована в ходе осенней призывной кампании, сообщил в понедельник заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых сил РФ Владимир Цимлянский.

"Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием государственной информационной системы "Единый реестр воинского учета". По сути, это база данных граждан Российской Федерации, подлежащих воинскому учету, позволяющая военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии", - сказал Цимлянский на брифинге.

"В частности, - отметил он, - это позволит призывным комиссиям при наличии достаточных сведений в государственной информационной системе отдельные виды отсрочек от призыва на военную службу предоставлять без личной явки призывников".