Глава ДНР сообщил о девяти пострадавших в результате украинских обстрелов

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Девять мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой Народной Республики в понедельник, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Девять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии с учетом ночного обстрела Куйбышевского района столицы региона", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном его пресс-службой.

Он уточнил, что с начала суток в понедельник ВСУ нанесли 13 ударов по территории ДНР с помощью беспилотников.