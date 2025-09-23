ГД перенесла рассмотрение проекта о запрете детям выгуливать потенциально агрессивных собак

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Законопроект, запрещающий выгул собак потенциально агрессивных пород детьми до 16 лет и лицами в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, не вошел в число рассмотренных во вторник на пленарном заседании Думы.

Соответствующий проект закона планируется вынести на рассмотрение на ближайшее заседание, отметили в аппарате профильного комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Законопроектом (881802-8) устанавливается запрет на выгул потенциально опасной собаки без законных представителей лицами, не достигшими возраста 16 лет, а также лицами, находящимися в состоянии опьянения (наркотического, алкогольного), независимо от мест выгула, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном основании.

Ранее правительство РФ высказалось в поддержку инициативы при условии ее доработки с учетом замечаний.

Так, в отзыве кабмина отмечается, что опасность для жизни и здоровья граждан может представлять выгул владельцами не только потенциально опасной собаки, но и иных собак крупного размера, обладающих большой физической силой. Также правительство предлагает учесть, что законодательством РФ к состоянию опьянения отнесены не только алкогольное и наркотическое опьянение, но и иное токсическое опьянение.

Кроме того, в проекте отзыва отмечается, что в отдельных субъектах РФ уже установлен законодательный аналогичный запрет на выгул собак лицами, не достигшими 14 или 16 лет, без сопровождения их родителей или опекунами. Кроме того, такой выгул запрещен лицам, находящимся в состоянии опьянения, а также лицам, признанным недееспособными.

"Таким образом, в целях недопущения представляющих повышенную опасность случаев выгула собак, а также с учетом наличия у органов государственной власти субъектов РФ полномочий по установлению дополнительных требований к содержанию домашних животных (в том числе к их выгулу) целесообразно проработать вопрос об определении на федеральном уровне единых подходов к физическим качествам собак и требований к лицам, осуществляющим выгул собак", - указывается в документе.

Согласно действующему законодательству, опасными породами собак признаны: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака и их метисы.

Законопроект внесен группой депутатов, среди которых глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), члены фракции "Единая Россия" Татьяна Буцкая, Николай Валуев, Султан Хамзаев и другие.