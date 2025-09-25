ВСУ атаковали беспилотниками три района Ростовской области

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Украинские беспилотники нанесли удары по Аксайскому, Красносулинскому и Октябрьскому районам Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Аксайском, Красносулинском и Октябрьском сельском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате атаки разрушений и пострадавших нет, добавил Слюсарь.