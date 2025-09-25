Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3% в рамках коррекции

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг демонстрирует умеренно позитивную динамику в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного резкими заявлениями президента США Дональда Трампа относительно конфликта вокруг Украины, сделанными во вторник вечером. Ситуация на рынке по-прежнему сильно зависит от геополитических сообщений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2731,11 пункта (+0,28%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,1%), "Норникеля" (+0,9%), "ММК" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), МКПАО "Яндекс" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Русала" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), МКПАО "ВК" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Т-Технологии" (+0,4%), Сбербанка (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%) и "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

Подешевели акции "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи "на полях" недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердили взаимную заинтересованность в поиске мирных развязок конфликта на Украине, сообщил МИД РФ. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса в развитие пониманий, достигнутых в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже. Подтверждена обоюдная заинтересованность в поиске мирных развязок", - говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи Лаврова и Рубио.

Как отметили в МИД РФ, Лавров акцентировал готовность Москвы "придерживаться выработанной лидерами России и США на Аляске линии, в том числе координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин украинского конфликта". "Министр подчеркнул неприемлемость продвигаемых Киевом и некоторыми европейскими столицами схем, направленных на затягивание конфликта", - указали на Смоленской площади.

Госсекретарь США на встрече с главой МИД РФ призвал Москву предпринимать действия для решения украинского кризиса, сообщил в среду Госдеп. "Госсекретарь напомнил о призыве президента Трампа добиться завершения кровопролития и о том, что Москве следует предпринять серьезные шаги, направленные на долговременное прекращение конфликта между Россией и Украиной", - цитируют американские СМИ заявление внешнеполитического ведомства США.

Украинский конфликт отрицательно сказывается как на России и Украине, так и на США, и президент США Дональд Трамп раздражен тем, что, по его ощущениям, Москва не прикладывает достаточно усилий для его завершения, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Президент уверен в том, что эта война несет негативные последствия для России... Она несет негативные последствия для России, для Украины и для США", - заявил он журналистам в среду.

Вэнс считает, что Трамп "все больше теряет терпение" в отношении РФ, потому что он не считает, что Москва прилагает достаточно усилий для завершения конфликта. По его словам, Трамп заявил обеим сторонам конфликта, что пришло время его урегулировать, но "если Россия не захочет добросовестно вести переговоры, это будет очень плохо для этой страны".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду, инвесторы изучали статданные и новости компаний. Продажи новых домов в США в августе выросли на 20,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили максимальные с января 2022 года 800 тыс. в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем ожидали, что в августе будет продано 650 тыс. новостроек. Согласно пересмотренным данным, в июле было реализовано 664 тыс. домов, а не 652 тыс., как сообщалось ранее.

Трейдеры также продолжали оценивать высказывания главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, днем ранее указавшего на сохранение рисков в отношении рынка труда и инфляции в стране. "Если мы будем смягчать ставки слишком агрессивно, мы можем оставить борьбу с инфляцией незавершенной, и нам придется позже изменить курс, чтобы полностью вернуться к инфляции в 2%. Если мы будем сохранять ограничительную политику слишком долго, рынок труда может чрезмерно ослабеть", - сказал он в ходе мероприятия в Провиденсе. Рынок по-прежнему закладывает на этот год еще два снижения ставки ФРС, по данным CME FedWatch.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром демонстрирует уже умеренно позитивную динамику (+0,17%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 25 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг отмечается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Австралии, Японии, Гонконга и Китая подрастают на 0,1-0,9%, и лишь индекс Южной Кореи снижается на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 25 сентября утром демонстрируют умеренное снижение после почти 2,5%-го роста накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,36%, до $69,06 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,4%, до $64,72 за баррель.