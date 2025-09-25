Поиск

Пятигорский молкомбинат экс-премьер-министра КЧР Кайшева перешел Росимуществу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Росимущество получило 100% долей ООО "Пятигорский молочный комбинат" и 40,45% долей аффилированного с ним ООО "Агрофирма "Село имени Г.В.Кайшева"".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 23 сентября. Остальными 59,55% долей агрофирмы, как и ранее, владеет Пятигорский молкомбинат.

Ранее комбинатом на паритетных началах владели бывший председатель правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев и его брат Юрий. Юрий также был собственником 40,45% агрофермы.

Владимир Кайшев на данный момент арестован и является одним из фигурантов уголовного дела о создании преступного сообщества.

В начале августа пресс-служба прокуратуры Ставрополья сообщала, что утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о создании преступного сообщества, фигурантами которого являются братья Кайшевы, а также бывший гендиректор молочного комбината Константин Сухарев и экс-директор департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорь Храновский.

В зависимости от роли участия они обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК (организация, руководство преступным сообществом и участие в нем), ч. 4 ст. 158 УК (кража из газопровода, совершенная организованной группой, в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество), ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство), ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, Владимир Кайшев фактически руководил рядом крупных агропромышленных предприятий края. Чтобы расширить бизнес, бывший чиновник вместе со своим братом в 2015 году незаконно приобрел право собственности на земли сельхозназначения стоимостью свыше 2 млн рублей.

Кроме того, по данным следователей, "Владимир Кайшев и Храновский вымогали у руководителя одного из заводов по розливу минеральной воды 50% акций предприятия стоимостью более 1,1 млрд рублей. "Так, Кайшев угрожал применить насилие к представителю завода и с помощью Храновского оказывал на него давление со стороны контрольно-надзорных органов, а также фактически перекрыл подъездные пути к предприятию", - отмечала прокуратура Ставропольского края.

По данным РБК и "Коммерсанта", Генпрокуратура в середине июня подала иск о передаче в собственность государства активов, связанных с Владимиром Кайшевым. В том числе в доход государства Генпрокуратура требовала обратить Пятигорский молочный комбинат, ООО "Елизавета-минеральные воды", ООО "Насиб", ипподром в Пятигорске, агрофирму "Село им. Г.В.Кайшева", нежилые здания, жилые дома, квартиры, земельные участки, автомобили. В начале сентября Никулинский суд Москвы удовлетворил требования ведомства.

Пятигорский молкомбинат, согласно его сайту, имеет мощности на уровне 350 тонн молока в сутки. Основными поставщиками сырья для переработки являются местные агрохозяйства региона Кавказских Минеральных Вод. Комбинат входит в тройку лидеров по переработке молока в Ставропольском крае. В 2024 году выручка предприятия выросла на 4,6%, до 5,2 млрд рублей, чистая прибыль сократилась в 2,4 раза, до 154,8 млн рублей.

Агрофирма "Село имени Г.В.Кайшева" расположенная на территории Кавминвод, у нее 1,8 тысячи голов дойного стада (общее поголовье - 2,5 тысячи голов).

Генпрокуратура КЧР Владимир Кайшев Пятигорский молочный комбинат Пятигорск
