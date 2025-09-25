Поиск

РФ и Эфиопия подписали план действий по развитию проекта АЭС

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Эфиопия подписали план действий о развитии проекта АЭС на территории Эфиопии, передает корреспондент "Интерфакса".

Во время встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотеос обменялись подписанным планом действий между "Росатомом" и электроэнергетической корпорацией Эфиопии о развитии проекта атомной электростанции на территории Эфиопии.

С российской стороны во встрече также принимают участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

