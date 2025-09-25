Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Проезд автомобилей по Крымскому мосту возобновлен в ночь на пятницу после получасовой приостановки, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Мост был перекрыт для движения автотранспорта более получаса. Причины ограничения движения не разглашались.

В данный момент в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 610 транспортных средств. Время ожидания составляет более двух часов. Со стороны Тамани очереди нет, отмечают в инфоцентре.