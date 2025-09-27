Таджикистан и РФ договорились развивать сотрудничество в сфере цифрового управления финансами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министры финансов Таджикистана и России Файзиддин Каххорзода и Антон Силуанов обсудили вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран и расширения совместного взаимодействия, сообщает в субботу пресс-центр Минфина РТ.

Встреча прошла в Москве, в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.

"Стороны подчеркнули важность высокого уровня партнерства и роль России как стратегического партнера Таджикистана, отметив, что товарооборот в 2024 году составил около $2 млрд. Была выражена готовность развивать сотрудничество в сферах цифрового управления финансами, контроля государственного долга, обмена опытом выпуска ценных бумаг, в том числе "зеленых", поддержки подготовки проектов с привлечением институтов развития, а также разработки новых механизмов финансирования", - говорится в сообщении.

На 21-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и России с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина отмечалось, что в 2024 году объём товарооборота между странами достиг $1,9 миллиарда, на $200 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. За восемь месяцев текущего года объём товарооборота РФ и Таджикистана достиг более $1,4 миллиарда, темпы роста составили 13%.