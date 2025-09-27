Поиск

Таджикистан и РФ договорились развивать сотрудничество в сфере цифрового управления финансами

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министры финансов Таджикистана и России Файзиддин Каххорзода и Антон Силуанов обсудили вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между министерствами финансов двух стран и расширения совместного взаимодействия, сообщает в субботу пресс-центр Минфина РТ.

Встреча прошла в Москве, в рамках заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Россией.

"Стороны подчеркнули важность высокого уровня партнерства и роль России как стратегического партнера Таджикистана, отметив, что товарооборот в 2024 году составил около $2 млрд. Была выражена готовность развивать сотрудничество в сферах цифрового управления финансами, контроля государственного долга, обмена опытом выпуска ценных бумаг, в том числе "зеленых", поддержки подготовки проектов с привлечением институтов развития, а также разработки новых механизмов финансирования", - говорится в сообщении.

На 21-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Таджикистана и России с участием премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоды и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина отмечалось, что в 2024 году объём товарооборота между странами достиг $1,9 миллиарда, на $200 миллионов больше по сравнению с 2023 годом. За восемь месяцев текущего года объём товарооборота РФ и Таджикистана достиг более $1,4 миллиарда, темпы роста составили 13%.

Антон Силуанов Минфин Таджикистан РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

БПЛА атаковали нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани

Два самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Казани
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 55 беспилотников над регионами РФ

Военная операция на Украине

ВСУ атаковали беспилотниками шесть районов Ростовской области

Военная операция на Украине

Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Брянской области

МИД РФ объяснил причины отказа от участия в конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ

Что произошло за день: пятница, 26 сентября

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

В Кремле ожидают на неделе реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Мурашко заявил, что 25,4% населения РФ к 2030 г. составят люди в возрасте 60 лет и старше

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия судьи Момотова
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7246 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });