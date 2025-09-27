Путин поздравил президента Туркменистана Бердымухамедова с Днем независимости

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин направил президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана - Дня независимости. (...) Отношения углублённого стратегического партнёрства между нашими странами динамично развиваются на всех направлениях. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что партнерство между двумя странами отвечает коренным интересам дружественных народов России и Туркменистана, идёт в русле обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии и в Каспийском регионе.