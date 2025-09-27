Число турпоездок по России с начала года превысило 61 млн

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Число турпоездок по России выросло на 5% за первые восемь месяцев 2025 года и превысило 61 млн, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, ссылаясь на данные Росстата.

По данным пресс-службы, он добавил, что после снижения из-за пандемии коронавируса число турпоездок стабильно растет, начиная с 2021 года: в 2021 году - 66,5 млн (на 40% больше, чем в 2020 году), 2022 год - 73,1 млн (почти на 10% больше, чем в 2021 году), 2023 год - 83,6 млн (на 14% больше, чем в 2022 году), 2024 год - 90 млн (на 8% больше, чем в 2023 году).

"Прошлый 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России - тогда их число выросло на 37% по сравнению с 2021 годом.

По итогам 8 месяцев 2025 года наибольшее количество туристических поездок приняли Москва (8,2 млн), Краснодарский край (6,5 млн) и Санкт-Петербург (4,8 млн). В первую шестерку лидеров вошли Московская область (3,8 млн), Татарстан (2,0 млн) и Крым (1,8 млн).

"Особенно впечатляющие темпы роста показали регионы, активно развивающие туристическую инфраструктуру: Карачаево-Черкесская республика, Адыгея, Калмыкия, Тверская область и Еврейская автономная область", - добавил Чернышенко.