Российские туристы стали реже путешествовать в кредит

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Российские туристы стали реже оформлять кредиты для покупки туров, в основном они пользуются рассрочкой у туроператоров, сообщили представители туриндустрии.

"Мы экспериментировали и предоставляли банковские кредиты, но туристы не очень этим интересуются. Очень небольшой процент таких путешественников, десятые доли процента. Причина в том, что ставки по таким кредитам выше, чем по потребительским или по кредитным картам. Туристу проще оплатить тур кредиткой в беспроцентный период, а потом вернуть", - рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Он отметил, что все туроператоры предлагают туристам приобрести тур в рассрочку, заплатив в качестве первоначального взноса от 10 до 30% стоимости тура, а остаток - за 3-14 дней до путешествия.

Согласен с экспертом и президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

"По нашим оценкам, объем туров, купленных с помощью займов, существенно сократился, в частности во внутреннем туризме", - добавил он.

По словам представителей туротрасли, в этом году наблюдалась обратная тенденция - туристы клали деньги на депозитные счета под проценты, затем снимали их вместе с процентами и оплачивали этими средствами туры.

АТОР
