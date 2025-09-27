Белгород подвергся ракетному обстрелу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом поврежден в результате ракетного обстрела Белгорода, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Город Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Предварительно, никто не пострадал", - написал Гладков в своем телеграм-канале в субботу.

По его информации, в многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах. Кроме того, осколками посечены 10 автомобилей. В результате атаки ВСУ поврежден коммерческий объект. Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.