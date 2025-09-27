Поиск

В России не видят отхода США от курса на ведение честного диалога

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Москва не видит отхода США с курса ведения честного и открытого диалога, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН в субботу.

"Это и есть дипломатия - когда сталкивающиеся интересы надо примирять и упорядочивать таким образом, чтобы избежать конфронтации", - добавил министр.

По словам Лаврова, Россия ценит то, "что Соединенные Штаты понимают самое главное: что в принципе неправильно, когда государства просто даже отказываются разговаривать друг с другом, как это сделали европейцы и (президент США Джозеф) Байден в период своего правления". "И уж в такие времена, когда множество событий происходит глобального, эпохального значения, не разговаривать друг с другом - просто преступно", - заявил Лавров.

"Поэтому мы ценим, что администрация (президента США Дональда) Трампа с самого начала предложила возобновить наш диалог. Мы этот диалог возобновили", - сказал глава МИД.

"Мы зафиксировали еще в феврале на встрече с Макро Рубио и затем в телефонном разговоре президентов Путина и Трампа, что мы признаем наличие у России и США и в всех других стран национальных интересов. И продвижение этих национальных интересов является правом каждого государства", - пояснил министр.

"В тех случаях, которых большинство, когда интересы России и США не совпадают, главное не допустить, чтобы это переросло в столкновение, в конфронтацию, тем более в горячую. Здесь у нас абсолютно единая позиция", - заключил Лавров.

