Аэропорты Пскова, Калуги, Самары и Жуковский возобновили работу

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Аэропорты в подмосковном Раменском, Пскове и Ярославле, Самаре и Калуге вновь принимают и отправляют самолеты, сообщили в Росавиации в воскресенье.

"Аэропорты: Псков, Жуковский (Раменское), Калуга. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

"Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он Кореняко в другом сообщении. В период действия ограничений на запасные аэродромы Самары "ушло" пять самолетов, добавил Кореняко.