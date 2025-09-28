Минобороны заявило о массированном ударе по предприятиям ВПК и военным аэродромам Украины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре аэродромов ВСУ.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов", - сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.

Российские военные нанесли удары по украинским тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в Донбасс, сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что также нанесены удары по местам сборки, хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ дальнего действия, районам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских сил в 147 районах.