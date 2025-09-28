Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" продвигается в глубину украинской обороны, группировки "Южная" и "Центр" за сутки улучшили положение, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Червоное, Новогригоровка, Полтавка Запорожской области, Степовое и Вербовое Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

Там сообщили, что украинские силы за сутки потеряли свыше 305 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, продолжили уничтожение противника, блокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики", - сообщили в российском военном ведомстве.

По его данным, подразделения группировки "Центр" в течение суток заняли более выгодные рубежи и позиции.

Как сообщило Минобороны РФ, за сутки "Южной" группировкой нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах Иванополья, Берестока, Северска, Славянска, Алексеево-Дружковки, Клебан-Быка и Константиновки в ДНР.

"Противник потерял до 260 военнослужащих, танк, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и горючего", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, группировка "Центр" нанесла поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах Красноармейска, Димитрова, Торского, Приюта, Гришино, Белицкого, Родинского, Золотого Колодезя в ДНР, Филии и Новопавловки в Днепропетровской области. За сутки потери украинских подразделений в зоне действий группировки составили более 505 военнослужащих, танк, три пикапа и гаубица.

По информации российских военных, группировка "Север" в течение суток нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух штурмовых и десантно-штурмового полков ВСУ в районах Писаревки, Варачино, Кондратовки, Иволжанского, Степного и Алексеевки в Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной, тяжелой механизированной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Вильчи, Бологовки, Синельниково и Волчанска.

"ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, орудие Д-20, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - сообщили в военном ведомстве.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Степовое Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Львово Херсонской области", - сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению, за сутки здесь уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, безэкипажный катер, семь станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.