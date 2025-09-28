Один человек погиб при столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение баржи и моторной лодки произошло в Волжском районе Самарской области, в результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье.
"В результате происшествия предварительно погиб 1 человек, пострадал 1 человек, личные данные устанавливаются. Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался", - говорится в сообщении.
Информация о столкновении судов в районе пристани Шелехметь села Рождественно в Волжском районе поступила в 11:44 (10:44 по московскому времени).
Отмечается, что всего в моторной лодке находилось 2 человека.
Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.
Центральное МСУТ СКР выясняет обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.