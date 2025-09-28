Поиск

Один человек погиб при столкновении баржи и моторной лодки в Самарской области

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Столкновение баржи и моторной лодки произошло в Волжском районе Самарской области, в результате погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в воскресенье.

"В результате происшествия предварительно погиб 1 человек, пострадал 1 человек, личные данные устанавливаются. Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался", - говорится в сообщении.

Информация о столкновении судов в районе пристани Шелехметь села Рождественно в Волжском районе поступила в 11:44 (10:44 по московскому времени).

Отмечается, что всего в моторной лодке находилось 2 человека.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.

Центральное МСУТ СКР выясняет обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспортеры зерна из РФ рассчитывают на прямые контакты с партнерами из Индии

Четырнадцать человек задержаны по делу о суррогате в Ленинградской области

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Лавров сообщил о договоренности с Рубио о третьем раунде консультаций осенью

Что произошло за день: суббота, 27 сентября

Белгород подвергся ракетному обстрелу

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Лавров заявил, что у Киева и европейцев не видно готовности договариваться о мире по-честному

Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о суррогате в Ленинградской области

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7253 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2401 материалов
Бюджет РФБюджет РФ62 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России103 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });