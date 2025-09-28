Песков заявил, что положение дел на фронтах говорит об ухудшении позиций Украины

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Положение дел для Украины как на фронте, так и ее переговорные позиции с каждым днем ухудшаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Зеленский пытается демонстрировать европейцам, которые теперь будут выступать в роли кормилицы, а также кураторам европейцев, что он такой бравый вояка. Между тем, положение дел на фронтах свидетельствует об обратном. С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается. И с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. В этом они должны отдавать себе отчет", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок журналист выложил в своем телеграмм-канале.

"Думаю, что внутренне они отдают себе отчет. Но здесь блефуют, к сожалению, не идут по пути поисков мирных путей урегулирования", - отметил он.

Песков добавил, что не стоит даже рассуждать на тему, как Россия будет воспринимать попытки атаковать Кремль, о возможности которых рассуждает президент Украины Владимир Зеленский. "Наш верховный главнокомандующий, президент говорил уже на эту тему. Об этом лучше даже не говорить, и все это понимают", - заявил он.