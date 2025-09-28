В Белгородской области один человек погиб от атаки дрона
Еще один местный житель подорвался на взрывном устройстве
Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти мужчины, пострадавшего утром при детонации дрона в Грайворонском округе.
"В больнице скончался мужчина, пострадавший сегодня утром в результате детонации FPV-дрона в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.
Ранее он сообщил, что пострадавшего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии и прооперировали.
Кроме того, по информации Гладкова, в селе Репяховка Краснояружского района мирный житель подорвался на взрывном устройстве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.