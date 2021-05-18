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Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

Завод купило ООО "Русинвест" Анатолия Яблонского

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "Русинвест" победило в аукционе по продаже имущества Антипинского НПЗ, говорится в материалах торговой площадки "Ру-Трейд". Компания предложила за актив 110,867 млрд рублей, что соответствует начальной цене торгов. В ходе аукциона был сделан только один шаг.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром ООО "Русинвест" является Анатолий Яблонский. Яблонский - совладелец более чем 20 компаний. Еще он занимает должность зампреда правления банка "Авангард".

ООО "Русинвест" входит в группу компаний "Русэнергокапитал". Согласно информации на сайте "Русэнергокапитала", группа специализируется на обслуживании внутренних инженерных систем зданий, работах по благоустройству и содержанию общественных зон и прилегающей территории.

Вторым участником торгов была структура Сбербанка - ООО "СБК Комплект".

Ранее торги неоднократно переносились из-за жалоб Промсвязьбанка (ПСБ). Банк не устраивает начальная цена имущества, а также то, что в состав имущественного комплекса включена 100%-ная доля в ООО "Нефтяная компания "Новый поток". ПСБ в судебном порядке пытался добиться продажи ее отдельно по стартовой цене 38,9 млрд рублей (против стоимости в 12,3 млрд рублей, определенной оценщиком). Начальная цена остального имущества, по мнению банка, должна быть установлена в 255,929 млрд рублей, но Арбитражный суд Тюменской области отклонил оба эти требования.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге были предоставлены Сбербанком, крупнейшим кредитором "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было затем продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Затем летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК). В апреле текущего года Госнефтекомпания Азербайджана сообщила, что прекращает участие в управлении Антипинским НПЗ и месторождениями его "дочки" ООО "НКНП" и выходит из капитала "Сокар энергоресурс".

Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.

Комментируя результат торгов, президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал журналистам, что Сбер уже сформировал все необходимые резервы по долгу Антипинского НПЗ и продажа этого актива никак не отразится на прибыли банка.

"Мы все предыдущие годы формировали резервы под этот актив, поэтому на сегодняшний день или немного позитивно будет для нашего P&L, или нейтрально", - добавил Греф.

Русинвест Анатолий Яблонский Авангард Антипинский НПЗ СБК Комплект Сбербанк

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