Акциз на табак в 2026 г. в РФ может повыситься на 7%, на сигареты - на 11,3%

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Акциз на табак (трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный) в 2026 году по сравнению с 2025 годом может вырасти на 7%, на сигареты - на 11,3%. Это следует из внесенного правительством РФ в Госдуму законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно документу, акциз на табак в 2026 году установлен в 5 183 рубля за 1 кг против 4 657 рублей в 2025 году, в 2027 году - 5 390 рублей. Это означает, что показатели дополнительно проиндексированы. Принятые в прошлом году изменения в Налоговый кодекс предусматривали на 2026 год акциз в размере 4 843 рубля за 1 кг, на 2027 год - в 5 037 рублей.

Акциз на 2028 год - 5 606 рублей за 1 кг.

Акциз на сигареты и папиросы в 2026 году в законопроекте установлен в 3 278 рублей за 1 тыс. штук (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 452 рублей за 1 тыс. штук) против 2 945 рублей за 1 тыс. штук (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 000 рублей за 1 тыс. штук) в 2025 году (рост на 7%). В 2027 году - в 3 409 рублей за 1 тыс. штук (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 630 рублей за 1 тыс. штук).

Эти показатели также проиндексированы. Ранее на 2026 год устанавливался акциз в 3 063 рубля за 1 тыс. штук (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тыс. штук), на 2027 год - 3 186 рублей за 1 тыс. штук (плюс 18 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук).

В 2028 году акциз определен в 3 545 рублей за 1 тыс. штук (плюс 18% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 815 рублей за 1 тыс. штук).

Акциз на сигары в 2026 году составит 351 рубль за 1 штуку (ранее 328 рублей) против 315 рублей в 2025 году. В 2027 году - 365 рублей (341 рубль), в 2028 году - 380 рублей.

Сигариллы в 2026 году будут облагаться акцизом в 4 992 рубля за 1 тыс. штук (4 664 рубля) против 4 485 рублей в 2025 году, в 2027 году - 5 192 рубля (4 851 рубль), в 2028 году - 5 400 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак для изделий для нагревания в 2026 году составит 10 915 рублей за 1 кг (10 199 рублей) против 9 807 рублей в 2025 году, в 2027 году - 11 352 рубля (10 607 рублей), в 2028 году - 11 806 рублей.

Жидкости для электронных систем доставки никотина в 2026 году будут облагаться акцизом в 49 рублей за 1 мл (46 рублей) против 44 рублей в 2025 году, в 2027 году - 51 рубль (48 рублей), в 2028 году 53 рубля за 1 мл.

