В РФ регистрируется снижение заболеваемость ОРВИ и COVID-19

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Заболеваемость ОРВИ в РФ за неделю снизилась на 6,6% по сравнению с показателями прошлой недели, количество заболевших коронавирусной инфекцией за тот же период снизилась на 10,8%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В РФ осенний сезонный рост заболеваемости ОРВИ не гриппозной этиологии начался в начале сентября и продолжался 3 недели. На последней неделе сентября (39 неделя 2025 года) регистрируется снижение показателя заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,6%. Количество заболевших снизилось во всех возрастных группах, наиболее выраженно в возрастной группе 7-14 лет (- 18,6 %)", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Кроме того, после двух недель роста в РФ также регистрируется снижение заболеваемости COVID-19. На 39-й неделе было выявлено 13,2 тыс. случаев, что на 10,8 % меньше, чем на прошлой неделе.

В рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привито свыше 23,7 млн граждан, что составляет 16,1 % от численности населения страны.