Под российский контроль перешел населенный пункт Северск Малый в ДНР

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль населённый пункт Северск Малый в ДНР, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Подразделения "Южной" группировки войск решительными действиями освободили населенный пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении Минобороны.

В ходе боёв нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка (ДНР), говорится в сводке.

В зоне ответственности "Южной" группировки противник потерял до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств, сообщает российское военное ведомство.